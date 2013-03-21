На українському фондовому ринку в четвер продовжилося зниження - індекс українських акцій UX за станом на 12:05 знизився на 0,59% - до 954,50 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження акції "Райффайзен Банку Аваль" (-1,41%) і "Донбасенерго" (-1,41%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 3,2 млн грн при загальному обсязі торгів у 5 млн грн.

На європейських фондових ринках у четвер також спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,65%, німецький DAX знизився на 0,79%, французький CAC-40 - на 0,96%.