МХП отримав пропозицію про викуп євробондів на суму 463,3 млн дол.

Найбільший виробник м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" 20 березня одержала пропозицію про викуп євробондів на суму 463,3 млн дол., що становить 79% випущених облігацій.

Про це сказано у біржовому повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Миронівський хлібопродукт» прийняла рішення про рефінансування 60% своїх єврооблігацій, які були випущені в 2010 році на суму 584,8 млн дол. з погашенням у 2015 році.

На рефінансування планувалося спрямувати близько 350 млн дол.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло планованому випуску євробондів на суму 350 млн дол. рейтинг "В" з негативним прогнозом. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту - «3», що відображає очікування істотного (50-70%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Fitch Ratings присвоїло планованому випуску євробондів "Миронівського хлібопродукту" рейтинг "B(EXP)".

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. у 2011 році. EBIDTA зросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Дохідність на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол. в 2011 році до 2,80 дол. в 2012 році.