«Роснафта» завершила операцію з придбання ТНК-ВР

Найбільша в світі компанія за обсягами видобутку і запасів вуглеводнів російська «Роснафта» завершила угоду з придбання 100% акцій ТНК-ВР, повідомляє прес-служба компанії.

«Компанія закрила угоди з придбання 50% частки ВР в ТНК-ВР за 16,65 млрд дол. грошових коштів і 12,84% акцій ВАТ «НК «Роснафта», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що «відповідно до окремих домовленостей «Роснафта» завершила операцію з придбання частки ААР в ТНК-ВР за 27,73 млрд дол. грошових коштів».

Таким чином, «Роснафта» консолідувала 100% акцій ТНК-ВР.

У повідомленні також сказано, що окремо ВР придбала 5,66% акцій ВАТ «НК «Роснафта» за угодою з ВАТ «Роснафтогаз», і в результаті низки угод ВР отримала 12,48 млрд дол. (включаючи дивіденди в розмірі 0,71 млрд дол., отримані в грудні 2012 року від ТНК-ВР), і з урахуванням вже належних ВР 1,25% акцій «Роснафти» британська компанія стала власником 19,75% акцій ВАТ «НК «Роснафта».

«Після завершення низки незалежних угод «Роснафта» консолідувала 100% ТНК-ВР і стала найбільшою в світі публічною нафтогазовою компанією за обсягами видобутку і запасів вуглеводнів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року «Роснафта» вела переговори з нафтовими компаніями і трейдерами, включаючи Shell, Total і Glencore, про залучення кредитів на суму до 10 млрд дол. під заставу майбутніх поставок нафти, щоб завершити придбання TНК-BP.

Для закриття угоди з купівлі ТНК-ВР «Роснафти» необхідно було позичити до 40 млрд дол., і компанія вела переговори з банками про отримання понад трьох чвертей цієї суми.

Компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію про викуп 50% акцій ТНК-BP за 28 млрд до.л з оплатою грошима і акціями. Власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR вже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 млрд фунтів стерлінгів (близько 28 млрд дол.).

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Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).