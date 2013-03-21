«Укрлендфармінг» розмістив 5-річні євробонди на 250 млн дол. з дохідністю 10,875% - джерело

Один з найбільших в Україні агрохолдингів «Укрлендфармінг» розмістить 5-річні євробонди на суму 250 млн дол. з дохідністю 10,875% річних, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску, за даними джерела, стали Deutsche Bank, Citigroup і Sberbank SIB.

Нагадаємо, 19 лютого в Dragon Capital повідомили про те, що «Укрлендфармінг» планував розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтовною дохідністю 10,5-11%.

Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство S&P присвоїло планованому випуску облігацій «Укрлендфармінг» рейтинг «В-». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу, присвоєний випуску, - «4», що відображає очікування «середнього» (30-50%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B» і «B+» відповідно. Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА+» (укр.). Прогноз усіх рейтингів - «стабільний».

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами тощо.

Компанію контролює український бізнесмен Олег Бахматюк.