Український фондовий ринок у четвер знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 21 березня, знизився на 0,88% - до 951,72 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 53,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 42,6 млн грн, на строковому ринку - 11,2 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Донбасенерго", які знизилися на 2,2%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,43% - до 346,62 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 566,2 млн грн.