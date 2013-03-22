Український фондовий ринок знижується разом зі світовими біржами

Український фондовий ринок на торгах у п'ятницю знижується разом зі світовими ринками - індекс українських акцій UX за станом на 12:09 знизився на 0,81% - до 943,97 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження акції Алчевського меткомбінату (-3,02%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 4,5 млн грн при загальному обсязі торгів у 9,6 млн грн.

На європейських фондових ринках у п'ятницю також спостерігається зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,09%, німецький DAX знизився на 0,31%, французький CAC-40 - на 0,55%.