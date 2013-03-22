«Укрсоцбанк» має намір залучити 2 млрд грн у результаті розміщення облігацій

«Укрсоцбанк» має намір залучити 2 млрд грн у результаті публічного розміщення іменних відсоткових облігацій загальною номінальною вартістю 2 млрд грн.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про випуск облігацій ухвалено наглядовою радою банку 20 березня. У рамках емісії банк планує розмістити 2 млн штук іменних відсоткових облігацій серій I - P номінальною вартістю 1 тис. грн кожна (по 250 тис. штук кожної серії).

Розміщення облігацій проводитиметься на фондових біржах «Перспектива» та «ПФТС» із залученням андеррайтера - компанії «Інвестиційний капітал Україна» за ринковою, але не нижче номінальної вартостю.

Погашення облігацій заплановане за облігаціями серії I - 18 лютого 2015 р., J - 26 лютого 2015 р., K - 5 березня 2015 р., L - 25 березня 2015 р., M - 17 лютого 2016 р., N - 25 лютого 2016 р., O - 6 червня 2016 р., P - 22 червня 2016 року.

Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Розміщення проводитиметься з 22 травня 2013 року по 25 лютого 2014 року.

Ставка купона за облігаціями серій I - L на весь період встановлена ​​на рівні 12% річних, за облігаціями серій M - P - 12% річних на 1-3-й відсоткові періоди і буде встановлюватися на наступні періоди додатково.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій в прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).

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