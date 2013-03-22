АМКУ схвалив продаж «AES Київобленерго» та «AES Рівнеобленерго»

Антимонопольний комітет України схвалив придбання 89,12% акцій «AES Київобленерго» та 84,56% акцій «АES Рівнеобленерго» компанією VS Energy у американської корпорації AES.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Також АМКУ дав дозвіл компанії VS Energy на придбання контрольних пакетів акцій в компаніях AES Washington Holdings B.V. та AES Silk Road Trading B.V. (обидві Нідерланди), дочірніх структурах американської компанії AES Corp.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «AES Київобленерго» та 84,56% акцій «AES Рівнеобленерго» компанії VS Energy International. У результаті продажу цих пакетів корпорація AES виручила 113 млн дол.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «AES Київобленерго» та «AES Рівнеобленерго» була зареєстрована в місті Арлінгтон (США, штат Вірджинія) корпорація AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна з дочірніх структур американської компанії AES Corp., яка виграла у квітні 2001 року приватизаційний конкурс з продажу пакетів акцій обленерго. Покупець заплатив за 75% акцій «AES Рівнеобленерго» 125 млн грн і за 89,12% акцій «AES Київобленерго» 249 млн грн.

«АES Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), і поставляє електроенергію споживачам регіону.

«АES Рівнеобленерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області та 27 тис. км ліній електропередач.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим.

VS Energy експлуатує низку обласних енергопостачальних підприємств в Україні, зокрема «Чернівціобленерго», «Херсонобленерго», «Севастопольенерго», «Миколаївобленерго», «Закарпаттяобленерго».