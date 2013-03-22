Індекс Української біржі знизився на 1,85%, індекс ПФТС - на 1,41%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 22 березня, знизився на 1,85% - до 934,10 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 31,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 19,6 млн грн, на строковому ринку - 11,6 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери Алчевського меткомбінату, які знизилися на 3,63%, "Центренерго" (-3,07%), "Мотор Січі" (-2,31%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,41% - до 341,73 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1 млрд 32 млн грн, водночас на торги облігаціями Львівської залізниці припало 364 млн грн.