Світові фондові ринки відреагували зростанням на домовленості щодо Кіпру - експерти

Провідні фондові індекси у понеділок, 25 березня, відкрилися зростанням після того як Трійка (МВФ, ЄЦБ і Єврокомісія) і Кіпр домовилися про виділення фінансової допомоги країні розміром 10 млрд євро.

Про це повідомили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони додали, що «ціною цього буде закриття другого найбільшого банку Кіпру і обкладення одноразовим податком у 40% депозитних рахунків, що перевищують 100 тис. євро в найбільшому банку Банк Кіпру, який є державним».

Як відзначили аналітики, український UX зафіксував зниження два тижні поспіль на 4,5% і 5%. Востаннє таке стрімке і тривале падіння спостерігалося у жовтні 2012 року. З початку поточного року індекс знизився на 1,6%. Минулого тижня в лідерах падіння опинилися «Райффайзен Банк Аваль» (-8,9%) і "Укрнафта" (-7,7%).

За словами аналітиків, в Україні почався сезон чергових зборів акціонерів, який триватиме до кінця наступного місяця (ПАТ за законом повинні провести їх до 30 квітня). Минулого тижня відбулися збори «Центренерго» і «Донбасенерго», на яких були затверджені дивіденди в розмірі 30% чистого прибутку. Цього тижня відбудуться збори «Мотор Січі» (28 березня) і Єнакіївського метзаводу (29 березня).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 22 березня, знизився на 1,85% - до 934,10 пункта. Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 31,2 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,41% - до 341,73 пункта. Загальний обсяг торгів становив 1 млрд 32 млн грн.