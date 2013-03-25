Кабмін очікує зростання доходів від приватизації в 2013-2014 роках на рівні 27,9 млрд грн

Зростання доходів від приватизації завдяки реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки має становити не менше 27,9 млрд грн. Такі цифри зазначено в постанові Кабінету Міністрів №187, оприлюдненій на сайті уряду.

«Очікуваним результатом виконання програми стане забезпечення надходжень від приватизації обсягом 27,9 млрд грн», - йдеться в постанові.

Водночас у Кабміні звернули увагу, що державний сектор становить суттєву частину національної економіки – 37% ВВП. «За результатами оцінки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, управління державним майном близько 60% об'єктів господарювання є неефективними», - сказано в програмі.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет 2013 року передбачає доходи від приватизації обсягом 10 млрд грн, аналогічно показнику 2012 року. Разом із тим, за 11 місяців 2012 року від приватизації реально надійшло до бюджету близько 6 млрд грн, що становить 60% річного плану.

Серед об'єктів приватизації на 2013 рік називалися підприємства теплової генерації, обленерго, а також один із найбільших у Європі виробників енергетичного обладнання підприємство «Турбоатом». Разом із тим, Фонд державного майна України поки не веде підготовку до приватизації «Турбоатома».

19 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі. Крім того, до кінця березня передбачалося завершити передприватизаційну підготовку 13 вугільних підприємств, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

У лютому 2013 року Кабінет Міністрів України дозволив продаж 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергопостачальних компаній – «Донбасенерго».

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