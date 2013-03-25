WIG-Ukraine минулого тижня втратив понад 7%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі (WSE) WIG-Ukraine за останні п'ять торговельних сесій втратив 7,3%, закрившись всього на 10 пунктів вище свого історичного мінімуму, досягнутого у травні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс, який завершив торги п'ятниці на рівні 602,64 пункта, знижувався на тлі обвалу основних індексів польського фондового ринку, падіння яких, однак, виявилося меншим.

Польські "блакитні фішки" втратили за тиждень 4,7%, тоді як індикатор всього ринку WIG знизився на 4,4%.

Індикатор вартості паперів компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE втратив 3,1% на тлі 4,3% мінуса індексу польських компаній WIG-Poland.

Серед 11 емітентів з України, що котируються на головному майданчику польського ринку, минулого тижня подорожчали тільки папери судноплавної KDM Shipping, які також досягли своєї історичної максимальної ціни на рівні 36,26 злотих за штуку (1USD = 3,2PLN).

Акції компанії, що повідомила минулого тижня про 2,5-кратне зростання перевезень вантажів у лютому, подорожчали за останні п'ять сесій на 9,5%.

Лідером падіння стали папери вуглевидобувної Coal Energy, яка напередодні повідомила про падіння видобутку минулого місяця майже на 50%. Її акції подешевшали на 20%, досягнувши історичного мінімуму з моменту дебюту влітку 2011 року в 7,71 злотих за штуку.

Також минулого тижня значно подешевшали папери ще одного українського вуглевидобувача Sadovaya Group (-12%), виробника акумуляторів Westa (-10,5%) і найбільшої української компанії на Варшавській фондовій біржі - сільськогосподарської Kernel (-10%).

Падіння капіталізації інших компаній з України становило в межах 3-6,5%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив попередній тиждень зростанням на 0,6% після 1,7% мінуса тижнем раніше.

Лютий, на початку якого український індекс вперше з травня 2012 року закрився вище 700 пунктів, індикатор закінчив 2% мінусом після 8% зростання за січень.

Довідка УНІАН. Варшавська біржа розраховує український індекс з травня 2011 року з базових тисячі пунктів. Торік WIG Ukraine досяг найвищого свого значення на рівні близько 831 пункт в червні.

За підсумками 2012 року, незважаючи на більш ніж 20-відсоткове зростання основних індексів польського фондового ринку, WIG Ukraine втратив 8,5%.