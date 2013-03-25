Якої-небудь помітної активності на українському фондовому ринку на торгах у понеділок не спостерігається - індекс українських акцій UX станом на 12:01 підвищився на 0,13% - до 953,90 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів підвищення - акції «Укрнафти» (+2,30%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,3 млн грн при загальному обсязі торгів у 5,7 млн ​​грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,71%, німецький DAX - на 1,39%, французький CAC-40 - на 1,70%.

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