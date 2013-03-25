Обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень знизився майже на 40%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 18 по 22 березня знизився на 147,4 млн грн, або майже на 40%, і становив 224,9 млн грн, повідомляє сайт "Української біржі".

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень становив 80,6 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень становив 144,4 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 137 млн ​​грн).

Станом на 21 березня 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовано грошові кошти на суму 40 млн грн і цінні папери на суму 691,8 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 18 по 22 березня 2013 року Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 4,88% - з 982,02 до 934,10 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго", вплив яких становив 49,39 індексних пунктів, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-40,42) і ПАТ "Укрнафта" (-24,78).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 16 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 6,8 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 3,6 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 44,17%, 18,86% і 9,93% відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світові фондові ринки відреагували зростанням на домовленості щодо Кіпру - експерти