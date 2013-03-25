До правил торгівлі цінними паперами внесли зміни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила низку змін до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерської і дилерської діяльності, андеррайтингу, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Зокрема, як зазначили в комісії, у змінах до цих правил встановлено вимоги до РЕПО-договорів, які здійснюються позафондовими біржами, дано визначення РЕПО-заявок на продаж і на купівлю та ін. Також у документі визначені вимоги до діяльності з управління цінними паперами щодо можливостей торговців надавати консультації з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів своїм клієнтам, внесено зміни до визначення договору андеррайтингу.

Крім того, відповідно до Податкового кодексу обов'язки торговця доповнені вимогою виступати податковим агентом за операціями з цінними паперами, які він здійснює для клієнта.

Найближчим часом цей регуляторний акт оприлюднять на офіційному сайті Комісії та направлять на узгодження в Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також у Державну службу фінансового моніторингу України.