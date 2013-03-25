Фондова біржа ПФТС закінчила 2012 рік зі збитком 3,1 млн грн

Фондова біржа ПФТС за підсумками 2012 року отримала збиток у розмірі 3,1 млн грн, що більш ніж на 5% більше збитку біржі в 2011 р. Про це йдеться в оголошенні біржі про проведення зборів акціонерів, оприлюдненому на її сайті.

Нерозподілений збиток біржі в 2012 р. зріс у 3,4 рази - до 4,36 млн грн.

Як йдеться в повідомленні біржі, за підсумками минулого року сумарна дебіторська заборгованість біржі становила 1,79 млн грн, що вдвічі більше заборгованості за підсумками 2011 р. Поточні зобов'язання біржі в 2012 р. зросли втричі - до 3,1 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2011 р. Фондова біржа ПФТС отримала збиток у розмірі 2,9 млн грн, нерозподілений збиток - 1,2 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість становила 0,8 млн грн.