Індекс Української біржі знизився на 2,28%, індекс ПФТС - на 0,74%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 25 березня, знизився на 2,28% - до 912,82 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 26,9 млн грн, на строковому ринку - 24,5 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Мотор Січі", які знизилися на 3,38%, "Райффайзен Банку Аваль" (-3,30%), "Донбасенерго" (-3,10%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,74% - до 339,19 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 130 млн грн, при цьому на торги облігаціями припало 108,5 млн грн.