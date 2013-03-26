Викликаний новинами про допомогу Кіпру оптимізм інвесторів поступово зійшов нанівець - експерти

Оптимізм інвесторів на новинах про досягнення угоди щодо виділення фінансової допомоги Кіпру поступово зійшов нанівець. Таку думку УНІАН висловили у брокерській компанії I-NVEST.

Як відзначили в компанії, дефолту ще одного члена єврозони запобігли, проте майбутнє країни в цілому, як і раніше, не виглядає райдужним. У компанії нагадали, що в рамках угоди Кіпр одержить допомогу в розмірі 10 млрд євро, а обговорювану раніше суму 5,8 млрд євро влада країни планує зібрати за допомогою закриття другого найбільшого національного банку Laiki, реструктуризації основного Bank of Cyprus і обкладання депозитів понад 100 тис. євро податком у розмірі до 40%.

Як повідомили УНІАН у компанії з управління активами "Кінто", після досягнення угоди "початковий позитивний настрій інвесторів від рішення щодо Кіпру випарувався, і ринки різко розвернулися вниз" - індекс S&P500 знизився за день на 0,33%. Різке падіння сталося на європейських ринках, зокрема в Італії та Іспанії, знизилися також і ринки, що розвиваються.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 березня, країни єврозони, Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ ухвалили політичне рішення про надання Кіпру фінансової допомоги у розмірі 10 млрд євро.

Згідно з рішенням, буде проведено реструктуризацію другого найбільшого банку острова Laiki bank. Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолту.

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