ДТЕК може розмістити п'ятирічні євробонди з орієнтиром дохідності близько 8,25%

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», може розмістити на ринку у вівторок, 26 березня, п'ятирічні євробонди з орієнтиром дохідності близько 8,25%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску паперів є зокрема ING, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. з погашенням у 2015 році, за рахунок випуску нових паперів. Інформація про це була оприлюднена на Лондонській фондовій біржі 13 березня.

Станом на ранок вівторка обсяг підтверджених заявок на викуп паперів становив 370,1 млн доларів США, що становить приблизно 74% від випуску паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Fitch присвоїло рейтинг запланованому випуску доларових облігацій DTEK