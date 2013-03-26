На українському фондовому ринку спостерігається висхідний тренд

На українському фондовому ринку на торгах 26 березня спостерігається висхідний тренд - індекс українських акцій UX за станом на 12:01 підвищився на 0,38% - до 916,31 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів підвищення - акції «Райффайзен Банку Аваль» (+2,61%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,9 млн грн при загальному обсязі торгів у 9,7 млн ​​грн.

На європейських фондових ринках у вівторок також спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,11%, німецький DAX - на 0,23%, французький CAC-40 - на 0,60%.