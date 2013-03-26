Загальний обсяг торгів на ПФТС минулого тижня зріс більш ніж утричі
17:28, 26 березня 2013Фондовий ринок
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Загальний обсяг торгів на ПФТС минулого тижня з 18 по 22 березня зріс більш ніж у три рази - до 3,8 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Основне зростання обсягів торгів на ПФТС відбулося за рахунок зростання обсягу торгів корпоративними та муніципальними облігаціями - з 430 млн грн за 11-15 березня до 2,9 млрд грн минулого тижня. Водночас основний оборот припав на облігації Одеської, Львівської, Південно-Західної залізниць.
Обсяг торгів ОВДП на ПФТС практично не змінився і становив 772,9 млн грн.
Обсяг торгів акціями на ПФТС минулого тижня становив 73 млн грн (з 11 по 15 березня обсяг торгів акціями становив 18 млн грн).
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