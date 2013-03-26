Індекс Української біржі знизився на 0,49%, індекс ПФТС - на 1,24%
18:00, 26 березня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 березня, знизився на 0,49% - до 908,33 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 40 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,2 млн грн, на строковому ринку - 17,8 млн грн.
Лідером зниження стали цінні папери Алчевського меткомбінату, які знизилися на 1,69%, "Азовсталі" (-1,15%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,24% - до 334,97 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 226,9 млн грн.
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