Індекс Української біржі знизився на 0,49%, індекс ПФТС - на 1,24%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 26 березня, знизився на 0,49% - до 908,33 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 40 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,2 млн грн, на строковому ринку - 17,8 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери Алчевського меткомбінату, які знизилися на 1,69%, "Азовсталі" (-1,15%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,24% - до 334,97 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 226,9 млн грн.