ФДМУ повторно виставить на продаж тернопільський радіозавод "Оріон"

Фонд державного майна України (ФДМУ) призначив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з повторного продажу 96,129% держпакету акцій компанії "Тернопільський радіозавод "Оріон" з початковою вартістю 30,6 млн грн на початок травня.

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 27 березня.

Конкурс відбудеться через 45 календарних днів з моменту оприлюднення інформаційного повідомлення.

Стартова ціна продажу, згідно з повідомленням, не змінилася в порівнянні з попереднім аукціоном у жовтні 2012 року. Крок торгів призначено на рівні 306 тис. грн.

Як наголошується в повідомленні про аукціон, у 2012 році "Тернопільський радіозавод "Оріон" отримав 18 тис. грн чистого прибутку проти 15 тис. грн у 2011 році. При цьому 2010 рік компанія закінчила з чистим збитком 3,8 млн грн.

Активи компанії за підсумками 2012 року скоротились до 58,7 млн ​​грн з 59,1 млн грн роком раніше.

Дебіторська заборгованість радіозаводу в 2012 році скоротилася на 11% - до 7,3 млн грн. Кредиторська заборгованість зменшилася також на 11% і становила 10,9 млн грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається забезпечення прибуткової діяльності підприємства протягом 5 років з моменту продажу, досягнення мінімального розміру доходу за результатами 2013 року на рівні 50 млн грн, мінімального розміру надходження коштів до бюджету у розмірі 5 млн грн.

Довідка УНІАН. "Тернопільський радіозавод "Оріон" (м. Тернопіль) займається виробництвом професійних засобів радіозв'язку.

Кількість працівників радіозаводу на початок 2013 року становила 697 осіб. Компанія володіє 15 будівлями загальною площею 102,8 тис. кв м.