«Укрексімбанк» проводить дорозміщення євробондів на 100 млн дол. - джерело

Державний експортно-імпортний банк України («Укрексімбанк») проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

Згідно з повідомленням, дохідність євробондів становить 8,75%.

Прес-служба банку інформацію про розміщення не прокоментувала.

Як повідомляв УНІАН, у січні державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг повернення активів «RR4».

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.