Fitch присвоїло рейтинги майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP)/RR4, повідомила УНІАН прес-служба агентства.

Згідно з повідомленням, майбутньому випуску облігацій Biz Finance PLC обсягом 100 млн дол. з фіксованою ставкою 8,75% і обмеженим регресом присвоєно очікуваний довгостроковий рейтинг B(EXP) і рейтинг повернення активів RR4.

Також повідомляється, що ці облігації будуть консолідовані і утворюють єдину серію з емісією обсягом 500 млн дол., ставкою 8,75% і терміном погашення в січні 2018 року. Облігації будуть використані виключно для фінансування кредиту «Укрексімбанку» (B/прогноз - стабільний/b). Biz Finance PLC (Великобританія) здійснюватиме виплати основної суми боргу і відсотків власникам облігацій тільки в межах коштів, отриманих від «Укрексімбанку» за кредитною угодою.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол. з дохідністю 8,75%.

У січні банк розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.