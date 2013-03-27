Український фондовий ринок у середу продемонстрував помітне зниження

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 березня, знизився на 1,48% - до 894,90 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 76,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 56,6 млн грн, на строковому ринку - 20,1 млн грн.

Лідером зниження серед цінних паперів, які активно торгуються, стали акції «Укрнафти», які знизилися на 5,23%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,26% - до 330,76 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 430,4 млн грн.