Експерт: на українському фондовому ринку у середу переважала низхідна динаміка

На українському фондовому ринку в середу, 27 березня, переважала низхідна динаміка, і UX за підсумками торгів втратив 1,48%.

Про це повідомив у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він уточнив, що найбільші втрати у складі індексного кошика Української біржі в середу були в акцій «Укрнафти», що просіли на 5,23%. Динаміку, гіршу за ринок, продемонстрували папери «Райффайзен Банку Аваль» (-3,38%), Єнакіївського метзаводу (-2,42%), "Мотор Січі" (-2,39%). У плюсі ​​завершили сесію акції «Азовсталі» (+0,50%).

За словами О.Кушнарьова, «зростання, що спостерігалося на вітчизняному ринку на початку торгів, не отримало продовження. Слідом за індексами Старого Світу український ринок пішов у червону зону, що було викликано публікацією негативних макроекономічних новин».

Як зазначив аналітик, зведений індикатор довіри до економіки єврозони ув березні впав з 91,1 пункта до 90,0 пунктів, тоді як очікувалося зниження показника до 90,5 пункта. Не виправдали прогнозів і дані щодо індексу ділового клімату єврозони і обсягу роздрібних продажів в Італії.

О.Кушнарьов додав, що додатковий тиск на індексні котирування здійснили результати розміщення італійських боргових паперів. Зокрема, дохідність 5-річних бондів зросла до 3,65% проти 3,59% на лютневому аукціоні, водночас попит на папери виявився мінімальним з 2002 року.

На думку аналітика, «результати аукціону є підтвердженням того, що довіра інвесторів до європейської фінансової системі падає. Після останніх рішень щодо Кіпру гравці не впевнені в тому, що їхні інвестиції будуть надійно захищені».

Як вважає О.Кушнарьов, визначною подією четверга стане публікація остаточних даних щодо динаміки ВВП США за 4-й квартал 2012 року. Згідно з першою оцінкою, за підсумками минулого кварталу показник знизився на 0,1% в перерахунку на річні темпи, але пізніше оцінка була переглянута до зростання на 0,1%. Консенсус-прогноз аналітиків Bloomberg з часу останньої оцінки не змінився і становить 0,5%.

На думку О.Кушнарьова, «прогноз виглядає надмірно оптимістичним. Однак розпродажі на ринках можуть початися тільки в тому випадку, якщо остаточні дані виявляться гіршими за попередню оцінку, а це малоймовірно. Останні дані макростатистики показують, що економічна ситуація в США цього кварталу поліпшується, і на цьому тлі ретроспективні цифри для учасників торгів втрачають актуальність».

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 березня, знизився на 1,48% - до 894,90 пункта. Загальний обсяг торгів становив 76,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,26% - до 330,76 пункта. Загальний обсяг торгів становив 430,4 млн грн.