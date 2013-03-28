Кіпрська фондова біржа відновить роботу тільки 2 квітня

Кіпрська фондова біржа, закрита одночасно з банками країни в середині березня, відновить роботу не в один день з ними - у четвер, 28 березня, а лише наступного вівторка, 2 квітня. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника торгівельного майданчика.

«Сьогодні біржа не відкриється. Ми почнемо роботу у вівторок, так постановила рада директорів», - сказала співрозмовниця агентства.

У п'ятницю на біржі буде ще один вихідний з нагоди католицького Великодня.

Як повідомляв УНІАН, рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 млрд євро. В обмін на допомогу буде проведена фінансова реформа.

28 березня кіпрські банки відновлюють роботу після майже двотижневої перерви. Очікуючи супер-попит населення на готівку, владі довелося терміново замовити доставку нових купюр зі сховищ Європейського центробанку - 5 млрд євро доставлені у середу ввечері в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні.

Найближчим часом влада Кіпру ініціює кримінальне розслідування для з'ясування причин того, що привело банківську систему країни на межу банкрутства.