Moody's присвоїло рейтинг B3 випуску облігацій «Укрексімбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service присвоїло майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку» рейтинг B3 з негативним прогнозом, повідомляється в прес-релізі агентства.

Згідно з повідомленням, Moody's очікує, що обсяг випуску становитиме 100 млн дол. Випуск буде консолідований у єдину серію з облігаціями в 500 млн дол. з обмеженим регресом, випущеними Biz Finance PLC (Великобританія) для фінансування позики «Укрексімбанку» в січні 2013 року під 8,75% річних з погашенням у січні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол. з дохідністю 8,75%. У січні банк розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло майбутньому випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP)/RR4.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.