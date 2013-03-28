«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні облігації на 100 млн дол.

«Укрексімбанк» завершив розміщення п'ятирічних облігацій на 100 млн дол., повідомило УНІАН джерело на ринку.

За його словами, в рамках емісії проведено розміщення облігацій номінальною вартістю 100 млн дол. Ставка купона встановлена ​​на рівні 8,75%. Погашення заплановано в січні 2018 року. Організатором випуску став Biz Finance PLC (Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» проводить дорозміщення п'ятирічних євробондів на 100 млн дол. з дохідністю 8,75%. У січні банк розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP)/RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 з негативним прогнозом.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (м.Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн .

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.