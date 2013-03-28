"Інвесторів хвилює питання: хто наступний після Кіпру?" - експерти

Банківська криза на Кіпрі і політична невизначеність з урядом Італії після виборів продовжують негативно впливати на фондові ринки по всьому світу.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що «глава лівоцентристів Луїджі Берсані так і не зміг домовитися зі своїми політичними опонентами про формування уряду Італії. Після практично двотижневої перерви сьогодні відкрилися банки на Кіпрі. Ситуація в Європі залишається невизначеною, інвесторів хвилює питання: хто наступний після Кіпру?»

За інформацією аналітиків, український ринок акцій на минулій сесії у середу, 27 березня, обвалився відразу на відкритті. Не підтримало навіть прибуття місії МВФ до України, хоча цей фактор спрацював наприкінці лютого - під час попереднього візиту МВФ. Тоді індекс за день зріс на 50 пунктів.

За словами аналітиків, лідером падіння на Українській біржі 27 березня стала «Укрнафта» (-5,3%), яка так і не оголосила про проведення зборів акціонерів. Ясна річ, без зборів не може бути виплати дивідендів. Саме на спекуляціях з дивідендами на початку лютого вартість акцій компанії злетіла до 260 грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 27 березня, знизився на 1,48% - до 894,90 пункта. Загальний обсяг торгів становив 76,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 1,26% - до 330,76 пункта. Загальний обсяг торгів становив 430,4 млн грн.