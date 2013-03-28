Індекс Української біржі в четвер показав значне зростання

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 28 березня, зріс на 2,29% - до 915,4 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,99 млн грн, на строковому ринку - 26 млн грн.

Лідером підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Азовсталі", які підвищилися на 3,64%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,49% - до 329,14 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 880,66 млн грн.

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