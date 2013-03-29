НБУ визначив перелік цінних паперів для забезпечення кредитів рефінансування

Національний банк України визначив перелік цінних паперів, які приймаються для забезпечення кредитів рефінансування у другому кварталі 2013 року.

Про це регулятор повідомив у листі №19-015/3498 від 27 березня, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з листом, як забезпечення кредитів рефінансування можуть бути використані такі види цінних паперів (за умови відповідності їх вимогам НБУ): державні облігації всіх випусків, депозитні сертифікати НБУ, облігації Державної іпотечної установи, звичайні іпотечні облігації, облігації місцевих позик і підприємств, враховані банками векселі суб'єктів господарювання і векселі банків, авальовані іншими банками.

Як повідомляв УНІАН, обсяг рефінансування банків Нацбанком у лютому становив 1,1 млрд грн (від початку року - 4,8 млрд грн). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 7,92% річних (від початку року - 7,72%). Обсяг мобілізаційних операцій становив 14,8 млрд грн, а середньозважена процентна ставка - 2,58% (від початку року – відповідно, 29,9 млрд грн і 2,23%).