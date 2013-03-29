Відскік на зовнішніх ринках сприяв ще більшому відскоку українських акцій - експерт

Відскік на зовнішніх ринках у четвер, 28 березня, сприяв ще більшому відскоку українських акцій, і UX зріс на 2,3%, що є максимумом з 19 лютого (+3,7%).

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, американський індекс S&P 500 у четвер оновив рекорд на даних про динаміку ВВП США. Оптимізм інвесторів зумовив підвищення оцінки зростання ВВП країни за 4-й квартал 2012 року (до 0,4% з 0,1% у річному виразі). Ослаблення ризиків розростання кризи в Європі також додало оптимізму в четвер. Сьогодні ринки Європи і США закриті для святкування Страсної п'ятниці.

Як відзначають аналітики, в лідерах зростання на Українській біржі в четвер виявилися найбільш перепродані фішки: «Азовсталь» (+3,6%), «Центренерго» (+3,5%). Зросла навіть «Мотор Січ» (+2%), яка не виправдала очікувань за дивідендами, затвердивши всього 10 грн на акцію, проти прогнозу 40 грн.

«Враховуючи те, що світові ринки в п'ятницю закриті, орієнтиром для України може бути Росія, біржі якої сьогодні демонструють невелике зростання», - вважають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 28 березня, зріс на 2,29% - до 915,4 пункта. Загальний обсяг торгів становив 59 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,49% - до 329,14 пункта. Загальний обсяг торгів становив 880,66 млн грн.