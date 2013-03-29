Результати п'ятничних торгів не вплинуть на подальшу динаміку Української біржі - експерт

Результати торгів п'ятниці, 29 березня, не вплинуть на подальшу динаміку індексу Української біржі, що перетворює сьогоднішню сесію на формальність.

Про це повідомляє аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, індекс UX відштовхнувся від верхньої межі діапазону підтримки поблизу позначки 900 пунктів. Крім суто технічних факторів, позитивну роль зіграло і зростання на зовнішніх ринках, зокрема і оновлення історичного максимуму індексом S&P 500.

До того ж сьогодні, наголосив П.Ілляшенко, «не буде підтримки з боку зарубіжних майданчиків через святкування Страсної п'ятниці. Серйозна гра почнеться вже в понеділок, коли розпочнеться публікація індексів ділової активності PMI. До того ж повноцінної реакції ринку на публікації доведеться чекати до вівторка, так як 1 квітня більшість європейських майданчиків все ще буде закрито».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 28 березня, зріс на 2,29% - до 915,4 пункта. Загальний обсяг торгів становив 59 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,49% - до 329,14 пункта. Загальний обсяг торгів становив 880,66 млн грн.