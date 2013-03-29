«Укрлендфармінг» готує дорозміщення євробондів і планує провести IPO

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» може провести дорозміщення євробондів, а в кінці 2014 року планує провести первинне розміщення акцій, повідомив генеральний директор і власник компанії Олег Бахматюк.

«Ми поставили собі план виходу на IPO через два роки, тобто ми повинні до кінця наступного року вийти на публічні ринки. Однозначно, ми бачимо для цього ринок Гонконгу», - сказав О.Бахматюк журналістам.

«Компанія пробуватиме робити (випуск) частини бондів, щоб дійти до 500 млн доларів... Ми хочемо побудувати ще три елеватори по 300 тис. тонн, хочемо збільшити машинний парк», - додав бізнесмен.

Раніше в березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних з початковим планом розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

За словами О.Бахматюка, залучені кошти дозволять компанії в найближчі два роки збільшити обсяг експорту зернових - в основному кукурудзи - до 3 млн тонн з 1,2 млн тонн за підсумками 2012 року.

Власник «Укрлендфармінгу» повідомив, що два нові елеватори будуть побудовані до початку 2014 року в Тернопільській і Житомирській областях, а третій буде споруджено або в Кам'янці-Подільському, або в Івано-Франківській області.

На додаток до цих потужностей зберігання компанія планує до кінця цього року запустити два елеватори в Сумській і Полтавській областях.

О.Бахматюк сказав, що у найближчі роки група планує розвивати два стратегічні напрямки - виробництво кукурудзи та яєць на потужностях компанії «Авангард», що входить до її складу. У 2010 році цей найбільший в Україні виробник курячих яєць здійснив IPO на Лондонській фондовій біржі (LSE), продавши 22,5% акцій за 208 млн дол.

Раніше цього тижня «Укрлендфармінг» повідомив про плани до 2016 року збільшити земельний банк до 757 тис. га. О.Бахматюк відзначив, що компанія не ставить за мету перевищити в майбутньому цю планку.

У проспекті емісії євробондів компанія повідомляла, що торік територія перебувають в оренді земельних ділянок збільшилася на 4,7% до 532 тис. га, з яких в обробці знаходилося 443,2 тис. га. Цьогоріч холдинг планує обробляти 505 тис. га землі.

О.Бахматюк також повідомив про зацікавленість компанії в будівництві власного морського зернового терміналу, проте почне цей проект тільки за умови появи фінансового партнера. Майданчик під зерновий термінал розташований в Одеській області поблизу порту «Южний».

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол. За словами О.Бахматюка, за останні роки компанія спрямувала на капітальні інвестиції близько 1, 3-1,4 млрд доларів.