Варшавська фондова біржа з 15 квітня скоротить сесію на 30 хвилин

Варшава. Варшавська фондова біржа вирішила з 15 квітня цього року в рамках експерименту скоротити торгову сесію на 30 хвилин до кінця року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба біржі.

Біржа починатиме роботу, як і раніше, о 8.45 та 9.00 залежно від типу ринку, а закриватиметься о 17.05 (за польським часом).

Прес-служба повідомила, що Варшавська фондова біржа домовилася про скорочення часу сесій з представниками маклерських будинків, нагадавши, що нові правила почнуть діяти в день, коли запустять нову систему реалізації угод UTP.

"Я переконаний, що досягнута домовленість є справжнім вираженням турботи про інтереси ринку і взаємоповаги. Вона дозволить нам сконцентруватися на найважливіших справах, які визначать конкурентоспроможність Варшавської біржі та польського ринку капіталу в майбутньому, зокрема, безпечне впровадження та використання бізнес-можливостей нової системи UTP", - сказав голова біржі Адам Мачеєвський, якого цитує прес-служба.

Польське видання Puls Biznesu нагадує, що маклери давно вже закликають керівництво Варшавської біржі скоротити сесію, яка була продовжена на годину з 2011 року.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної на початку 90-х років Варшавської фондової біржі, за останніми даними, котируються папери 439 компаній, у тому числі 44 закордонних.

Серед них найбільше емітентів з України (11 на головному майданчику), для яких біржа в 2011 році запустила спеціальний індекс WIG-Ukraine.

Капіталізація всіх компаній на головному майданчику на 28 березня ц.р. складала більше 220 млрд дол

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