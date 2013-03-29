Індекс Української біржі знизився на 1,31%, індекс ПФТС - на 0,15%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 29 березня, знизився на 1,31% - до 903,42 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 63,56 млн грн, з них на фондовому ринку - 34,63 млн грн, на строковому ринку - 28,92 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, які активно торгуються, стали акції "Мотор Січ", які знизилися на 3,58%, а також акції «Укрнафти», які знизилися на 3,54%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,15% - до 328,63 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 912,46 млн грн.