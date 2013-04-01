Акції "Центренерго" обвалили український фондовий ринок

На українському фондовому ринку сьогодні спостерігається значне падіння, основним чинником якого став обвал котирувань "Центренерго". Як повідомляє сайт Української біржі, станом на 11:11 індекс українських акцій UX знизився на 5,70% - до 851,95 пункта.

Лідерами зниження стали акції "Центренерго", які знизилися на 14,43% на тлі інформації про пожежу у п'ятницю на Вуглегірській теплоелектростанції, експлуатацію якої здійснює «Центренерго». Вага в індексі UX акцій "Центренерго" становить 17,99%.

Загальний обсяг угод на Українській біржі становив 9,4 млн грн, обсяг торгів на фондовому ринку - 2,4 млн грн.

Нагадаємо, у Донецькій області 29 березня на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. На другому блоці сталося загоряння обладнання, яке перетирає вугілля у пил. Далі вогонь поширився на крівлю будинку.