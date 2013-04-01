Річний план приватизації за три місяці виконано усього на 0,24%

Надходження від приватизації у січні-березні 2013 року становили 25,7 млн ​​грн - 0,24% від річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками січня-березня ц.р. становили 263,5 млн грн (31,6% від плану).

Нагадаємо, всього у 2013 році планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн. Від оренди держмайна планується отримати 835 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становило 67,6% річного плану.

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