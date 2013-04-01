Експерт очікує перенесення приватизації «Центренерго» на невизначений термін

Приватизація енергогенеруючої компанії «Центренерго» у результаті масштабного пошкодження Вуглегірської теплоелектростанції може бути перенесена на невизначений термін.

Про це УНІАН повідомив старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква.

«Приватизацію компанії, вочевидь, відкладуть на невизначений термін», - сказав Д.Саква.

«Ми очікуємо, що зупинка Вуглегірської ТЕС призведе з одного боку до більшої завантаженні теплових блоків решти двох станцій компанії, а так само «Донбасенерго» і станцій, що належать ДТЕК. З іншого боку, це може спричинити зменшення експорту електроенергії, особливо в опалювальний сезон, зменшення попиту на вугілля газової групи, на якому працювали блоки Вуглегірської ТЕС, вочевидь, треба буде переглянути графіки капітальних ремонтів по блоках усіх генераторів, щоб врахувати зменшення резервних потужностей в системі», - додав експерт.

Також, на його думку, така велика аварія на електростанції може стимулювати державну підтримку інвестицій в галузь, яка надто довго була донором економіки країни, "проїдаючи" запас, закладений в систему ще за часів СРСР.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 березня в 15:15 в м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЕК "Центренерго" на другому енергоблоці спалахнула пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджені технологічне обладнання та крівля будівлі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П'ятеро осіб з опіками тіла і отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

Пожежу ліквідовано 30 березня о 5:40. Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десять осіб.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

Комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України планує завершити розслідування причин та обставин аварії на Вуглегірській ТЕС до 8 квітня.

Нагадаємо, до кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації і обленерго.

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 162 від 23 лютого 2011 року виключив з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, низку обленерго. Серед них 19 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) і «Київенерго». А також теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.) І «Донбасенерго» (Донецьк).

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку ».