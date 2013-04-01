Індекс Української біржі знизився на 6,72%, індекс ПФТС - на 1,22%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 1 квітня, знизився на 6,72% - до 842,69 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 56,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 31,4 млн грн, на строковому ринку - 24,9 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго", які впали на 18,49%, зниження також спостерігалося серед акцій "Укрнафти" (-6,11%), Єнакіївського метзаводу (-6,10%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,22% - до 324,61 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 390,6 млн грн.