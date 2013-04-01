Фінансові векселі можуть ввести у другому кварталі

Введення фінансових та казначейських векселів в оборот можливе з другого кварталу 2013 року за умови вдосконалення законодавчої бази. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв, не називаючи імовірну суму випуску паперів.

«Другий квартал буде часом, коли фінансові векселі почнуть працювати», - сказав Тевелєв. До того ж він зазначив, що на сьогодні той стан, у якому перебуває наше законодавство, може викликати проблеми швидкого введення цього інструменту.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Закон доповнює положення Бюджетного кодексу та надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обороту, обліку та розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість призупинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку. Крім того, закон встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, будуть використовуватися під час оформлення заборгованості з ПДВ.

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