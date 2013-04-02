На українському фондовому ринку у вівторок продовжилося зниження
13:10, 02 квітня 2013Фондовий ринок
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На українському фондовому ринку на торгах 2 квітня продовжилося зниження - індекс українських акцій UX станом на 12:17 знизився на 0,50% - до 838,51 пункта, повідомляє сайт біржі.
Серед лідерів зниження продовжували залишатися акції «Центренерго» (-2,20%).
Обсяг торгів на фондовому ринку становив 5,3 млн грн при загальному обсязі торгів у 10,7 млн грн.
На європейських фондових ринках у вівторок також спостерігалося підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,81%, німецький DAX - на 0,64%, французький CAC-40 - на 0,54%.
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