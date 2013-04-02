WIG-Ukraine просів за березень майже на 9%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine закінчив торги березня на рівні 621,25 пункта, що на 8,7% нижче завершення торгів лютого, а за перший квартал року падіння становило 3,7%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, падіння українського індексу минулого місяця перевищило мінус основних індикаторів польського ринку, що втратили в межах 2,5-3,3%, але за підсумками перших трьох місяців "блакитні фішки" і індекс широкого ринку WIG просіли на 8,2% і 4,9% відповідно.

Індекс компаній з Центральної та Східної Європи, до якого також включені компанії з України, втратив у березні 4,4% на тлі 2,8% мінуса за перші три місяці року.

За минулий місяць серед 11 українських емітентів, що котируються на головному ринку Варшавської біржі, подорожчали акції тільки сільськогосподарських KSG Agro (+21%), судноплавної KDM Shipping (+20) і виробника акумуляторів Westa (+9,5%).

Найбільше в березні подешевшали акції вуглевидобувної Coal Energy (-40%), сільськогосподарської Agroton (-16%), вуглевидобувачів Sadovaya Group (-14,5%) і двох найбільших українських компаній на Варшавській біржі Kernel і Astarta (на близько 9% і 8% відповідно).

За перші три місяці року лідером зростання став KDM Shipping, акції якого подорожчали більш ніж на 40%, досягши максимального рівня з моменту дебюту в серпні минулого року на рівні близько 36 злотих за штуку (1USD = 3,3 PLN).

На кінець березня дорожче, ніж наприкінці минулого року, коштували також папери Astarta (+11%), що оголосила на початку минулого місяця про початок викупу власних акцій KSG Agro (+10%) і виробника яєць і яєчних виробів Ovostar Union (+7%).

Інші компанії з України коштували дешевше на 2-30%. Лідерами падіння виявилися вуглевидобувачів Сoal Energy і Sadovaya Group, акції яких досягли історичних мінімумів своєї ціни на рівні близько 6 і 1,5 злотих за штуку.

Серед компаній, які найбільше подешевшали, виявився також найбільший український емітент на Варшавській біржі, що входить до числа "блакитних фішок", Kernel, який втратив за перший квартал 11,5% своєї капіталізації.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив лютий 2% зниженням після майже 8%. Український індекс закінчив 2012 рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% росту основних індикаторів польського фондового ринку.

Минулого року WIG-Ukraine досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму - 592 пункта - в травні.