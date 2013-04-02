На фондовій біржі «Перспектива» у березні обсяг торгів зріс на 29% - до 22,1 млрд грн

На фондовій біржі «Перспектива» у березні 2013 р. були укладені договори на загальну суму 22,1 млрд грн, що на 29% більше, ніж за попередній місяць, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на біржі у березні зріс насамперед через збільшення обсягу торгів ОВДП на 34% - до 20,2 млрд грн, акціями - на 19% до 124 млн грн, строковими контрактами - на 7% до 1,3 млн грн. Водночас за опціонними сертифікатами обсяг торгів скоротився на 21% до 7 млн ​​грн, облігаціями місцевих позик - на 26% до 141,5 млн грн, інвестиційними сертифікатами - на 55% до 28,9 млн грн, облігаціями підприємств - на 64% до 154 млн грн.

За оперативними даними на інтернет-сайтах фондових бірж, у березні біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце - у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (27%), третє - у ПАТ «Українська біржа »(4%).

З початку року обсяг торгів на біржі становив 61,4 млрд грн, що становить 72% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на біржі виріс в 4,3 разу.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 р. Біржа запустила ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в оборот процентні строкові контракти (2012). Кількість членів біржі станом на 28 лютого 2013 року - 125 торгівців цінними паперами.