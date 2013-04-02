Fitch присвоїло 7-річним євробондам «Миронівського хлібопродукту» рейтинг «В»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 7-річним євробондам, випущеним наприкінці березня найбільшим виробником курятини в Україні агрохолдингом «Миронівський хлібопродукт», на суму 750 млн дол. з дохідністю 8,25% фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B" і рейтинг поворотності активів "RR4".

Агентство також присвоїло холдингу довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті на рівні "B+" зі стабільним прогнозом.

Згідно з повідомленням агентства, яке має УНІАН, ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (99,9% дочірня компанія MHP S.A.) отримало довгостроковий рейтинг в іноземній валюті та національній валюті «B» і «B+» відповідно, і національний довгостроковий рейтинг "AA+(укр)".

Як раніше повідомляв УНІАН, із загальної суми випуску 386 млн дол. спрямують на рефінансування раніше випущених 5-річних бондів з купоном 10,25% на суму 350 млн дол. Залишок суми буде спрямований на фінансування інших боргових зобов'язань компанії.

МХП ухвалив рішення про рефінансування 60% своїх єврооблігацій, які були випущені в 2010 році на суму 584,8 млн дол. з погашенням у 2015 році. На рефінансування має бути спрямовано близько 350 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. в 2011 році. EBIDTA виросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Дохідність на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол. в 2011 році до 2,80 дол. в 2012 році.