Власник контрольного пакету акцій «Укртелекому» випустить облігації на 4,6 млрд грн

Компанія «ЕСУ», яка володіє контрольним пакетом акцій національного оператора зв'язку «Укртелеком», з 24 квітня планує розпочати первинне розміщення процентних облігацій на 4,6 млрд грн за номіналом, йдеться в повідомленні емітента.

В рамках приватного розміщення емітент планує продати прості незабезпечені облігації серії «С» в обсязі 4,6 млн штук. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень. Компанія не повідомляє про розмір дохідності своїх паперів.

Метою випуску є залучення грошових коштів для рефінансування поточної заборгованості за кредитами та іншими зобов'язаннями компанії.

Продаж буде проводитися компанією самостійно.

Погашення боргових паперів заплановано на 22-24 квітня 2015 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) володіє часткою в 92,79% в найбільшому національному операторі дротового зв'язку «Укртелеком». Цей пакет був проданий Україною в процесі приватизації на початку 2011 року за 10,575 млрд грн (близько 1,3 млрд дол. США).

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів).

У 2012 році «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку, а виручка від реалізації продукції за підсумками минулого року за міжнародними стандартами фінансової звітності становила 8,246 млрд грн, валовий прибуток - 2,219 млрд грн.

Згідно з даними фінансового звіту за національними стандартами, чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік становив майже 136,6 млн грн, знизившись порівняно з 2010 роком майже на 48% (з 260,4 млн грн чистого збитку).