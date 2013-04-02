Український фондовий ринок знижується другий день поспіль - експерт

Український фондовий ринок другий день поспіль переживає зниження основних котирувань.

Так прокоментував поточну ситуацію на ринку ризик-менеджер Dragon Capital Дмитро Михайлусенко.

Як зазначив аналітик, вчорашня торговельна сесія почалася з різкої просадки в ціні за акціями "Центренерго" у зв'язку з пожежею в п'ятницю, 29 березня, на експлуатованій даною генеруючою компанією Вуглегірській ТЕС. "Оскільки перші новини про подію стали з'являтися в суботу, це ніяк не відбилося на паперах підприємства в день аварії, відповідно отримані повідомлення відігравалися учасниками ринку протягом усього понеділка", - зазначив Д.Михайлусенко. За його словами, "на ринку почалася звичайнісінька паніка, в якій першими стали діяти особливо вразливі інвестори, водночас до ладу не розібравшись у події на Вуглегірській ТЕС".

Аналітик також наголошує: "зусилля місцевих спекулянтів, що грають на пониження, яким для підсилення паніки достатньо було провести кілька точкових продажів по емітентах, що залишилися і не перевищували в цілому 200 тис. грн в кожному папері".

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 1 квітня, знизився на 6,72% - до 842,69 пункта. У вівторок, 2 квітня, український фондовий ринок продовжив зниження.