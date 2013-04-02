Світовий ринок M&A зріс у першому кварталі на 10% - дослідження

Активність глобальних ринків злиттів і поглинань (M&A) зросла в першому кварталі 2013 року на 10% - до 542,8 млрд дол., свідчать оприлюднені Thomson Reuters дані.

Як йдеться у повідомленні Thomson Reuters, зростання в основному відбулося за рахунок зростання кількості великих угод (понад 5 млрд дол.).

Як випливає з даних Thomson Reuters, обсяг оголошених угод M&A на ринках, що розвиваються, у першому кварталі ц.р. становив 128,9 млрд дол., продемонструвавши зниження на 5,8%.

На ринках, що розвиваються, традиційно найбільший обсяг припав на угоди купівлі китайських компаній, яких у першому кварталі зафіксовано 679 загальним обсягом 35,2 млрд дол. Друге місце за цим показником посіли російські компанії - 399 угод на 9,9 млрд дол.

У цілому в першому кварталі ц.р. збереглася тенденція зниження доходів інвестбанків, що обслуговують угоди M&A, - глобальний показник впав на 11%. Водночас на ринках, що розвиваються, відзначалася протилежна динаміка - комісійні банків від операцій піднялися на 10,5%. Найбільше комісійних від угод з компаніями ринків, що розвиваються, отримав у першому кварталі 2013 року Morgan Stanley.

Найбільший обсяг угод і в глобальному M&A, і на ринках, що розвиваються, припав на угоди за участю компаній ПЕК.